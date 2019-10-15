Путин и Эрдоган обсудили предотвращение конфликтов между армиями Турции и Сирии

Президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе турецкой стороны, обсудили предотвращение конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами Сирии, сообщила пресс-служба Кремля.

В ходе телефонного разговора лидеры России и Турции продолжили обсуждение ситуации в Сирии, в том числе на севере этой страны. «Отмечена, в частности, необходимость предотвращения конфликтов между подразделениями турецкой армии и вооруженными силами сирийского правительства», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, президент России обратил внимание и на обострение гуманитарной ситуации в районах вдоль сирийско-турецкой границы.

«Глава Российского государства считает также недопустимым, чтобы сложившейся ситуацией воспользовались члены террористических организаций, в том числе (запрещенной в России террористической группировки) ИГИЛ*, которые охраняются сегодня курдскими вооруженными формированиями» – сообщили в Кремле, добавив, что «уже сейчас террористы предпринимают попытки вырваться на свободу и проникнуть в соседние страны».

В ходе телефонного разговора президенты России и Турции высказались за продолжение процесса политического урегулирования в Сирии и выразили намерения способствовать созыву Конституционного комитета под эгидой ООН в конце октября в Женеве.

Оба лидера подтвердили свою приверженность в конечном итоге обеспечению территориальной целостности Сирийской Арабской Республики.

«Владимир Путин пригласил Реджепа Тайипа Эрдогана посетить в ближайшие дни Россию с рабочим визитом. Приглашение принято», – сообщили в Кремле.

Ранее во вторник армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж. Оттуда вышли войска международной коалиции во главе с США, город пытались занять турецкие силы. В тот же вечер неустановленные военные самолеты уничтожили колонну войск Сирии у Манбиджа.

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