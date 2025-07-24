Самое сложное в политике России в отношении государств бывшего СССР – это четкое определение наших собственных целей: чего мы, собственно говоря, хотим в первую очередь?13 комментариев
Роспотребнадзор сообщил о более 100 заболевших коронавирусом XFG в стране
По данным Роспотребнадзора, в стране выявлено 114 случаев заболевания новым штаммом коронавируса Stratus XFG, однако для общественного здоровья этот показатель опасности не представляет, сообщил завлабораторией геномных исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
«На данный момент в России выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву – 54%, также образцы были отобраны из других регионов. Первый случай заболевания в России был обнаружен 24 апреля 2025 года», сказано в Telegram-канале Роспотребнадзора.
Хафизов о варианте коронавируса XFG рассказал, что это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2.
Его основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном легкие (похожие на другие варианты «Омикрона»), часто отмечается осиплость или сиплость голоса как характерная особенность. Более тяжелого течения болезни не вызывает. Быстро распространяется в разных странах.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Минздрава России не увидел необходимости введения новых мер против COVID.