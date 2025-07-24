Роспотребнадзор сообщил о более 100 заболевших коронавирусом XFG в стране

Tекст: Ирма Каплан

«На данный момент в России выявлено 114 случаев XFG. Наибольшая часть случаев заболевания приходится на Москву – 54%, также образцы были отобраны из других регионов. Первый случай заболевания в России был обнаружен 24 апреля 2025 года», сказано в Telegram-канале Роспотребнадзора.

Хафизов о варианте коронавируса XFG рассказал, что это рекомбинантный субвариант, возникший в результате слияния подвариантов LF.7 и LP.8.1.2.

Его основные характеристики: высокая заразность, симптомы в основном легкие (похожие на другие варианты «Омикрона»), часто отмечается осиплость или сиплость голоса как характерная особенность. Более тяжелого течения болезни не вызывает. Быстро распространяется в разных странах.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, эксперт Минздрава России не увидел необходимости введения новых мер против COVID.



