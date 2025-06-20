Всё, что нам нужно – это не упускать из виду наши цели на Украине. Ведь если мы откажемся от стремления вернуться в Киев, Харьков, Одессу как в свои родные места, значительная часть смысла нашего исторического существования будет утрачена.4 комментария
Путин заявил о модернизации военных объектов России
Президент России Владимир Путин во время пленарного заседания на полях ПМЭФ сообщил о намерении модернизировать объекты военной инфраструктуры и оснастить их современной техникой.
Путин подчеркнул, что российские Вооруженные силы будут усиливаться на новой технологической базе, а военные объекты получат передовые образцы вооружений, эффективность которых подтверждена в боевых условиях, передает РИА «Новости».
Глава государства заявил: «Мы будем на новой технологической базе повышать боевые возможности Вооруженных сил России, модернизировать объекты военной инфраструктуры, оснащать их по последнему слову техники образцами вооружения и оборудования, которые на практике в боевых условиях доказывают свою эффективность».
Путин также заявил о планах развивать военно-техническое сотрудничество с дружественными государствами. По его словам, речь идет не только о поставках или модернизации техники и вооружений, но также о совместных разработках, подготовке кадров и создании производственных мощностей под ключ.
Ранее Путин заявил о высокой эффективности применения недорогих беспилотников для уничтожения дорогостоящей военной техники.
В пятницу началось пленарное заседание Петербургского международного экономического форума с участием президента России Владимира Путина.