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Путин заявил об эффективности дешевых БПЛА против дорогой военной техники
Президент России Владимир Путин заявил о высокой эффективности применения недорогих беспилотников для уничтожения дорогостоящей военной техники.
Президент России Владимир Путин отметил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума эффективность недорогих беспилотных летательных аппаратов, передает ТАСС.
«Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве, а также применение недорогих беспилотных летательных аппаратов, которые стали эффективным средством поражения дорогостоящей техники», – заявил президент. Глава государства добавил, что современные технологии позволяют значительно оптимизировать средства защиты и снизить расходы на оборону, используя более бюджетные решения для выполнения сложных военных задач.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин поручил максимально быстро развернуть отдельный род войск беспилотных систем.
Российские беспилотники в ряде сегментов сейчас находятся на самых передовых позициях в мире.