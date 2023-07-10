Путин встретился с главой Удмуртии

Путин охарактеризовал ситуацию в Удмуртии как «в целом стабильную»

Ситуация в Удмуртии в целом стабильная, однако сохраняется проблема с местами в детских садах, заявил президент Владимир Путин в понедельник в ходе рабочей встречи с главой республики Александром Бречаловым.

Бречалов проинформировал главу государства о социально-экономическом положении в регионе, в том числе в сфере здравоохранения, строительства, транспорта. Отдельное внимание было уделено помощи участникам СВО и их семьям.

«Я знаю, что ситуация в целом у вас стабильная: промышленное производство растет, есть и другие, явно положительные тенденции», – передает РИА «Новости» слова Путина в ходе встречи. Вместе с тем он обратил внимание главы региона на нерешенную проблему с детскими садами и попросил сохранить темпы строительства детских учреждений, тем более, что средства на социальные объекты у Удмуртии есть.

Бречалов в свою очередь сообщил Путину о нехватке в республике специалистов здравоохранения. По его словам, несмотря на то, что Удмуртия занимает в общефедеральном рейтинге 26-е место, по ПФО – третье по укомплектованности, тем не менее даже одно обращение жителя есть о том, что он в разумные сроки не может записаться к врачу, то это говорит о том, что есть недоработки.

Бречалов отметил, что в республике есть четкий план по решению этого вопроса, и за последние два года в Удмуртии впервые за долгое время сложился положительный баланс: в отрасль пришло больше специалистов, чем ушло.

«Второе – дороги. Несмотря на возможности, которые нам дает национальный проект «Безопасные и качественные дороги», мы стали больше строить, больше реконструировать, ремонтировать, тем не менее, к сожалению, хромает качество», – поделился Бречалов. Он уточнил, что исправить ситуацию стараются, в том числе активно привлекая общественные организации и активных граждан для контроля при сдаче-приемке дорожных объектов, что дает хорошие результаты и держит в тонусе подрядчиков.

«И третье, Владимир Владимирович, это бюджетная обеспеченность и уровень государственного долга… Очевидно, что при росте отчислений в федеральный бюджет у нас, особенно с 2020 года, республика в дефиците находится», – добавил глава Удмуртии.