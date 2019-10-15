Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии

Взгляд
15 октября, вторник  |  Последнее обновление — 21:35  |  vz.ru
Разделы

Российские вертолеты лишают советской идеи

До сих пор «Камов» и «Миль» летели каждый своим путем, но теперь их запрягли в одну упряжкуФото: Артур Лебедев/ТАСС
«Ростех» решил слить воедино два знаменитых еще со времен СССР конструкторских бюро – Миля и Камова. Взамен будет Национальный центр вертолетостроения. Когда-то в ЦК КПСС решили специально создать не одно, а два бюро – чтобы инженеры конкурировали друг с другом. Теперь же этому соперничеству конец. Однако в авиационной отрасли уверены, что Россия может выиграть от такой оптимизации. Подробности...
Перейти а раздел…

Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

Владимир Путин и король Салман в Эр-РиядеФото: Алексей Никольский/РИА Новости
Визит Владимира Путина в Саудовскую Аравию – не рядовая поездка президента за границу. И дело не только в том, что это всего лишь второе за всю историю посещение главой нашего государства королевства саудитов. Эта встреча показывает, насколько укрепились позиции России на Ближнем Востоке в целом. Подробности...
Перейти а раздел…

Регионы распробовали президентские гранты

Как отметил Сергей Кириенко, на примере «ста лучших» другим НКО надо учиться, их опыт надо тиражироватьФото: Анна Кузнецова/президентскиегранты.рф
Питерский центр паллиативной помощи детям, сахалинская экологическая школа «Друзья океана», пансион для инвалидов «Дом Вероники» из Пензы и еще 97 проектов со всей России вошли в «Топ-100» лучших, получивших президентские гранты. При этом среди победителей очередного конкурса грантов – большинство из малых городов и сел. Всего же в 2019 году на президентские гранты для НКО будет распределено около 8 млрд рублей.  Подробности...
Перейти а раздел…

Ссора Эрдогана с НАТО служит интересам России

Эрдоган становится зависимым от хороших отношений с РоссиейФото: Umit Bektas/Reuters
США вводят полноценные санкции против своего крупнейшего военного союзника – Турции, из-за военной операции на севере Сирии. В поддержку Вашингтона выступили все страны Европейского союза и большинство стран–членов НАТО. Усиливающиеся противоречия внутри Североатлантического альянса могут затронуть и размещенное в Турции ядерное оружие. Подробности...
Перейти а раздел…

Способна ли смертная казнь остановить педофилов

Обвиняемый раскаивается, но это уже мало кого интересуетФото: Следственный комитет РФ/Youtube
Чудовищное убийство девятилетней девочки рецидивистом потрясло не только Саратов, но и всю страну. Вновь зазвучали голоса о необходимости возвращения смертной казни как минимум для педофилов. Однако действительно ли угроза наказания смертью поможет предотвращать такие трагедии и какие инструменты для этого в реальности эффективны?  Подробности...
Перейти а раздел…

В Персидском заливе задул ветер из России

Тимофей Бордачёв, Программный директор клуба "Валдай"
Визит главы российского государства в две важнейшие страны Залива – Саудовскую Аравию и Эмираты – стал одним из элементов выстраивания новой роли России в мире на основе тех возможностей, которые у нее появились. Подробности...

Россия своих в обиду не дает

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
России наплевать на политические взгляды гражданина, и она его старается спасти – и спасает. Я бы посмотрел на спасение американского журналиста, который против леволиберальной диктатуры. Хорошо бы, если б гражданство не отозвали. Подробности...
Обсуждение: 6 комментариев

Октябрьская революция против Ленина

Андрей Манчук, политолог
Ситуация в Эквадоре накаляется. Если это приведет к новым жертвам, они лягут на совесть иностранных покровителей Ленина. Ведь Вашингтон по-прежнему придерживается в отношении с диктаторами принципа: «это – сукин сын, но это наш сукин сын». Подробности...
Обсуждение: 4 комментария
    Перейти а раздел…

    Насильственный протест в Москве

    Сирийский «договорняк»

    Как Россия планирует осваивать Луну

    Обсуждение: 5 комментариев
      Перейти а раздел…

      Скончался легендарный советский космонавт Алексей Леонов

      В когорте первых космонавтов Алексей Леонов был поистине всенародным любимцем, он также завоевал признание миллионов людей за рубежом. Человек-легенда, в 1965 году он первым вышел в открытый космос и тем самым попал в мировую историю. В пятницу Леонов скончался на 86-м году жизни
      Подробности...

      Турция начала наземное вторжение в Сирию

      Турецкая армия начала наземную часть вторжения в северную Сирию с применением артиллерии и танков. Перед этим были нанесены авиаудары по нескольким городам, сообщалось о жертвах среди мирных граждан. Невзирая на возмущение США, турки намерены довести операцию «Источник мира» до логического конца
      Подробности...

      Путин накануне дня рождения погулял по сибирской тайге

      Владимир Путин накануне дня рождения в компании главы Минобороны Сергея Шойгу отдохнул в сибирской тайге. Президент гулял по лесу, собирал грибы, поднялся на вершину горы и любовался природой. Сам день рождения, 7 октября, Владимир Путин, по данным его пресс-секретаря, проведет в кругу родных
      Подробности...
      Обсуждение: 9 комментариев
        Перейти а раздел…

        «Гусиная столица»: Пример удачного стартапа из глубинки

        «Вкус пирога»: История о том, как открыть свой стартап в 60 лет

        «Семицветик»: Детский сад с душой

          Перейти а раздел…
          На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?
          • Не выйдет из группы

          • Из группы выйдет, но дальше шансов мало

          • Дойдет до полуфинала или финала

          • Выиграет турнир

          Как сочетаются ваши взгляды на религию и смертную казнь?
          • Я верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я верю в бога, и я против смертной казни

          • Я не верю в бога, и я за смертную казнь

          • Я не верю в бога, и я против смертной казни

          30 лет назад на советском ТВ состоялся первый эфир Анатолия Кашпировского. А на вас действовал его гипноз?
          • Да

          • Нет

          • Я не смотрел эти передачи

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Киев потребовал роспуска ДНР и ЛНР для выполнения Минских соглашений
              Первый президент ДНР заявил об убийстве Захарченко пенсионерами КГБВ крови сбитого под Кировом шестилетнего ребенка обнаружили алкогольКиев решил добиться отказа Донбасса от «рублевой зоны»Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии
              Кузнецова предложила лишать интернета за преступления против детейГенпрокуратура Белоруссии объяснила освобождение россиянки в МинскеУчителя московской школы уволили за избиение детейКормухина и Гагарина судятся за песню Цоя
              Нетаньяху попросил Путина помиловать гражданку ИзраиляМинобороны опубликовало карту с ситуацией на севере СирииНа конкурс «Лидеры России» по здравоохранению и науке поступило более 12 тыс. заявокНазвана самая совершенная женщина в мире

              Главная тема


              Букер решил поучить Нобеля политкорректности

              картина отступления


              Американцы оставили на брошенной базе непристойные надписи в адрес России

              «превратилось в металлолом»


              Газпрому принудительно отключили иностранное оборудование через спутник

              пренебрегают репетициями


              Американский телеканал высмеял исполнение гимна России оркестром Саудовской Аравии

              Видео

              громкое дело


              Израиль бурлит из-за российского приговора за контрабанду наркотиков

              украина и сша


              Промах Киева дает Кремлю и Трампу шанс уничтожить общих врагов

              исторический визит


              Путин исправляет ошибки США на Ближнем Востоке

              соперничество КБ


              Российские вертолеты лишают советской идеи

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Закон о полиции


              Иван Соловьев: России необходимо федеральное бюро несчастных случаев

              Дополнительный доллар


              Павел Волков: Что ждет российский хай-тек без иностранных инвесторов

              Шахматная партия


              Геворг Мирзаян: Эрдоган угодил в сирийскую ловушку Трампа

              на ваш взгляд


              На что сборная России по футболу сможет рассчитывать на Евро-2020?

              Озвучено условие вывода турецких войск из Сирии

              15 октября 2019, 20:28

              Текст: Сергей Гурьянов

              Версия для печати

              Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещал вывести войска с севера Сирии после того, как антитеррористическая операция в этом регионе завершится, заявил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.

              «Эрдоган предупреждал в принципе всех о том, что они собираются проводить операцию, что цель операции – борьба с террористическими группировками в его понимании. Соответственно, как только он эту задачу выполнит, турецкие войска будут выведены с севера Сирии», – передает его слова ТАСС.

              При этом дать прогноз по срокам завершения операции Лаврентьев затруднился.

              Он снова напомнил позицию Москвы, согласно которой на границе Сирии с Турцией должны находиться только сирийские войска. По его словам, именно это было бы лучшей гарантией защиты от угрозы терактов, которые исходят из Сирии для Турции.

              Также Лаврентьев сообщил, что Дамаску удалось договориться с курдами о допуске сирийских войск на некоторые территории, которые контролируются ими на севере страны. По его словам, это стало основной договоренностью.

              В то же время он заметил, что очень сложно говорить, будет ли расширена подконтрольная Дамаску территория на севере Сирии. По его словам, по Аданскому соглашению от 1998 года турецкие войска могут заходить на территорию Сирии до 5 км для борьбы с боевиками действовавшей тогда Курдской рабочей партией.

              «Но, опять же: заходить с турецкой территории, но не находиться постоянно на территории Сирии. Мы против того, чтобы на постоянной основе турецкие войска находились на территории Сирии», – заметил Лаврентьев.

              До этого он говорил, что военная операция Анкары может нарушить межконфессиональный баланс на севере Сирии. По его словам, Россия всегда считала неприемлемой военную операцию и не поддерживала ввод подразделений Турции.

              Представители официального Дамаска и курдов проводили переговоры на российской базе в Хмеймиме.

              9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. Турецкие войска вошли в Телль-Абъяд, захватили Рас-эль-Айн и населенный пункт Сулук на северо-востоке провинции Ракка. После этого турецкие войска направились в сторону Манбиджа, однако его заняли сирийские правительственные войска.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............