Россия подтвердила переговоры Дамаска и курдов на базе в Хмеймиме

Спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев подтвердил, что представители официального Дамаска и курдов провели переговоры на российской базе в Хмеймиме.

«Да, информация есть такая, что на Хмеймиме проводились переговоры между курдами и центральным правительством, но пока мы не знаем конкретных результатов этих переговоров. Но, тем не менее, переговоры проходили», – сказал Лаврентьев, передает ТАСС.

Он отметил, что операция Турции подтолкнула курдов к переговорам с сирийскими властями.

Лаврентьев также отметил, что никто не заинтересован в военном столкновении Турции и Сирии.

«Я думаю, что в столкновении [Турции и Сирии] прежде всего не то, чтобы никто не заинтересован, это просто недопустимо. И поэтому мы не допустим этого, конечно», – подчеркнул представитель президента.

Ранее Минобороны России сообщило, что армия Сирии смогла установить полный контроль над городом Манбидж.

В Кремле сообщали, что военная операция Турции не совсем соответствует принципу сохранения территориальной целостности Сирии, и отмечали, что российская сторона не хотела бы даже думать о возможности военного столкновения с Турцией в Сирии.