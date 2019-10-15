В Саратове предложили создать обязательные маршруты учеников в школу

Председатель комитета по образованию администрации Саратова Лариса Ревуцкая рассказала о планах ведомства разработать индивидуальные маршруты для каждого ученика до школы и обратно. Данное предложение обсудили на совещании по проблеме безопасности после убийства девятилетней девочки.

«В случае если он (школьник – прим. ВЗГЛЯД) отклонился от курса, от родителей должно последовать объяснение, почему это случилось. Если школьник по той или иной причине вынужден будет изменить маршрут (например, он захочет зайти к бабушке или в магазин, или немного пройтись с друзьями), то родители обязаны письменно уведомить школу об этом», – заявила на совещании Ревуцкая, передает «Коммерсант».

Напомним, 10 октября в Саратове было обнаружено тело пропавшей накануне по дороге в школу девятилетней девочки. Позже задержанный по подозрению в убийстве ребенка назвал мотив своего преступления.

После трагедии губернатор Саратовской области Валерий Радаев поручил проверить безопасность подходов ко всем школам и детсадам региона. Также обезопасить дорогу к школе призвала и мать убитой девочки.

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