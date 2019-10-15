Попавшая под санкции США россиянка задержана в Минске

Россиянка Анна Богачева, попавшая под санкции Вашингтона по делу о «вмешательстве» в выборы в США, задержана в Минске, сообщил знакомый с ситуацией источник.

«Богачева была задержана в гостинице в Минске позавчера около 22 часов. С ней были муж и маленький ребенок – ехали отдыхать. Адвокат Богачевой утверждает, что девушку задержали по запросу США в рамках дела «о вмешательстве», – рассказал источник РИА «Новости».

По его словам, задержанная уже связалась с консульством России в Белоруссии.

Официальное подтверждение этой информации не поступало.

В сентябре в американский санкционный список были добавлены 33 компании и физических лица из России, в том числе Анна Богачева. Сообщалось, что они якобы связаны с «оборонным и разведывательным сектором».

Президент Владимир Путин заявлял, что голословные обвинения во «вмешательстве» России в выборы в США были предлогом для давления на лидера США Дональда Трампа.