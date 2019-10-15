Трамп решил оставить войска США на юге Сирии

«Покидающие Сирию» американские военные будут передислоцированы и останутся в регионе, небольшое число американских военных останется на базе в Ат-Танфе на юге Сирии, говорится в официальном заявлении главы Белого дома Дональда Трампа.

«Как я уже сказал, я вывожу оставшихся военных США с северо-востока Сирии. (...) Военнослужащие США, выходящие из Сирии, теперь будут передислоцированы и останутся в регионе, чтобы следить за ситуацией и не допустить повторения того, что было в 2014 году, когда угрозе ИГ* (террористическая группировка «Исламское государство*», запрещена в России) по всей Сирии и в Ираке не уделили должного внимания», – приводит ТАСС текст заявления Трампа.

При этом американский лидер подчеркнул, что «небольшое присутствие сил США останется гарнизоне в Ат-Танфе на юге Сирии, чтобы продолжать уничтожать остатки» боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство».

Накануне глава Пентагона Марк Эспер заявил, что американские военные в Сирии оказались зажаты между турецкими войсками и сирийской армией. Днем ранее глава Пентагона объявил о выводе войск США с севера Сирии из-за наступления Турции.

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