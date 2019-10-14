В Европарламенте признали, что безопасность ЕС зависит от России и Турции

Председатель фракции Европейского парламента «Альянс либералов и демократов за Европу» Ги Верофстадт заявил, что безопасность ЕС напрямую зависит от Турции и России.

«Вывод [войск] США из Сирии и наступление Турции в очередной раз продемонстрировали геополитическую слабость Европы. Теперь именно Турция и Россия принимают решение о нашей безопасности. Европа должна взять свою судьбу в свои руки, создав настоящий союз обороны», – написал политик в своем Twitter.

В понедельник министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обратились к Турции с призывом закончить военную операцию в Сирии, а верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что действия турецких войск несут прямую угрозу для Евросоюза.