Могерини заявила о прямой угрозе ЕС от операции Турции в Сирии

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Федерика Могерини заявила, что операция Турции в Сирии несет прямую угрозу для Евросоюза.

Об этом сообщает ТАСС.

В понедельник министры иностранных дел 28 стран Евросоюза обратились к Турции с призывом закончить военную операцию в Сирии.

Ранее в понедельник СМИ сообщили, что дипломаты США, работавшие на северо-востоке Сирии, покинули арабскую республику. Также около 150 военных, в том числе американские солдаты, из состава международной коалиции, эвакуированы из Сирии в Ирак.

9 октября президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.