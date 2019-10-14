Российские институты получили гранты на уникальные научные установки

Победителями конкусра Минобрнауки на модернизацию и развитие уникальных исследовательских установок стали восемь научных институтов и университетов России, финансирование каждой из них составит до 87,5 млн рублей в течение двух лет, сообщила пресс-служба ведомства.

Согласно определению конкурса, уникальная научная установка (УНУ) – комплекс научного оборудования, у которого нет аналогов в России. Научная или образовательная организация должна создавать такую установку для получения научных результатов, достижение которых невозможно при использовании другого оборудования.

«Победителями конкурса стали участники, чьи заявки заняли первые восемь мест в рейтинге. Грант каждого из первых семи победителей составят 87,5 млн рублей (50 млн рублей – в 2019 году, 37,5 млн рублей – в 2020 году), и 85 млн рублей будет выделено организации, занявшей восьмое место (48,5 млн рублей – в 2019 году, 36,5 млн рублей – в 2020 году)», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

Среди победителей – Институт биоорганической химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчинникова Российской академии наук (ИБХ РАН), который получит финансирование на модернизацию установки «Биомодель». Институт прикладной физики РАН, который планирует потратить средства гранта на комплекс крупномасштабных геофизических стендов. Институту оптики атмосферы им. В. Е. Зуева Сибирского отделения РАН грант предоставляется на развитие измерительно-информационной системы самолета-лаборатории Ту-134 и проведение исследований состава тропосферы российского сектора Арктики.

Также гранты получат Иркутский государственный университет с проектом развития астрофизического комплекса, МГУ им. М. В. Ломоносова (установка «Трехмерная электронная микроскопия и спектроскопия»), Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт» (Курчатовский источник синхротронного излучения), Томский политехнический университет (исследовательский реактор) и Специальная астрофизическая обсерватория РАН (большой телескоп в п. Нижний Архыз).

Заявки на конкурс принимались с 22 июля по 19 августа. К участию было допущено 25 проектов. Среди основных требований к заявкам – проект должен быть направлен на модернизацию существующих объектов исследовательской инфраструктуры, которые могли бы обеспечить решение фундаментальных и прикладных задач на переднем крае современной науки и привлечь для решения таких задач международное научное сообщество. Конкурс проводился в рамках федеральной целевой программы «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы».