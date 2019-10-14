Турция разъяснила судьбу пленных боевиков ИГ

Силы самообороны сирийских курдов при отступлении забрали с собой террористов группировки ИГ* (запрещена в России), содержавшихся в тюрьме в зоне турецкой операции, заявил глава минобороны Турции Хулуси Акар.

«По боевикам ИГ* есть проблемы с тюрьмой, и мы стараемся делать все, что можем. В регионе есть единственная тюрьма, где содержались боевики ИГ. Мы видели, что, уходя, YPG очистили тюрьмы и взяли боевиков с собой. У нас документальные доказательства этого, фотографии. Мы рассказываем об этом нашим коллегам и союзникам. Не нужно верить СМИ, которые распространяют слухи», – передает РИА «Новости» слова Акара в эфире телеканала NTV.

Ранее курдская автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии заявила, что 785 иностранцев, связанных с ИГ, сбежали из лагеря Айн-Исса на севере страны, где Турция проводит военную операцию.

Напомним, ранее в понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже вывезли самых опасных боевиков террористической группировки «Исламское государство**» (ИГ*, запрещена в России) из тюрем на территории Сирии, теперь страны Европы должны забрать себе остальных.

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