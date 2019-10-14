Предполагаемый организатор незаконной акции в Москве признался в координации действий толпы

Задержанный в понедельник активист движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинич признался, что координировал толпу в ходе несанкционированной акции 27 июля.

Видео интервью Кулинича телеканалу «Дождь» опубликовала у себя на странице в Twitter журналистка Юлия Витязева.

«Я был одним из тех, кто вел толпу от Старого Арбата. Я просто проявил инициативу как неравнодушный гражданин», – признался он.

По его словам, он координировался с другими «совершенно незнакомыми» активистами, чтобы соединить две толпы митингующих в центре Москвы.

МБХ переживает за мальчика Дэнни, которого якобы оболгали в сюжете РЕН-ТВ, назвав координатором протеста. Мы, конечно, понимаем, что юноша чист, как слеза младенца. Но есть нюанс. В эфире Дождя он, отрицая обвинения «обманщиков», дважды признался, что вёл и координировал толпу pic.twitter.com/xw2pvAKSN0 — Юлия Витязева (@Vityzeva) October 14, 2019

Ранее в понедельник в Москве после обыска задержали активиста движения «Декоммунизация» Дэнни Кулинича.

В сюжете телеканала РЕН ТВ, посвященном летним акциям радикальной оппозиции, Кулинича называли организатором несанкционированного митинга в Москве 27 июля.

Напомним, митинги радикальной оппозиции проходили в столице 14 июля, 27 июля и 3 августа. Акции сопровождались уличными беспорядками – перекрывались Садовое кольцо и Большая Дмитровка, участники акций бросали куски асфальта в полицейских, распыляли газ.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, за что возбуждают дела против участников несанкционированных акций.