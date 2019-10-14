В Минобороны оценили сообщение NYT об ударах ВКС по больницам в Сирии

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков опроверг утверждения The New York Times об ударах ВКС России по больницам в Сирии, отметив, что издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и спецслужб.

«В российском военном ведомстве ознакомились с публикацией американской газеты The New York Times о якобы ударах российских истребителей по сирийским «госпиталям». Прежде всего хотели бы выразить сожаление, что серьёзное издание стало жертвой манипуляций со стороны террористов и британских спецслужб», – передает РИА «Новости» слова Конашенкова.

Он добавил также, что, вопреки представлениям журналистов, реальный уровень жизни сирийцев в зоне деэскалации Идлиб, находящейся под контролем террористов запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры», совершенно иной.

По словам Конашенкова, передача координат целей пилотам не осуществляется голосом в открытом радиоэфире.

«Передача координат целей пилотам российских бомбардировщиков в Сирии не осуществляется голосом в открытом радиоэфире. Поэтому все представленные NYT якобы «доказательства» не стоят даже бумаги, на которой они были напечатаны», – заявил он.

Он добавил, что «разбомбленный госпиталь», о котором пишет NYT, на самом деле хорошо защищенный бункер террористов в пещере.

«Странным образом редакцию газеты почему-то не удивил и факт нахождения якобы разбомблённого «госпиталя для мирных жителей» на значительном удалении от населенного пункта в загубленной пещере, где невозможно соблюсти даже минимально необходимые условия для лечения людей», – сказал Конашенков.

Официальный представитель Минобороны России подчеркнул, что неделю назад в находящуюся поблизости пещеру в рамках пресс-тура были привезены более 80 корреспондентов российских и зарубежных СМИ.

«Они своими глазами увидели, что в действительности находится в подобных пещерах, а точнее в хорошо защищённых бункерах террористов: огромные запасы оружия и боеприпасов, включая западного производства, тюрьмы, ниши для укрытия танков, противогазы, продовольствие и санитарные принадлежности. По странному совпадению, материал в NYT появился сразу после появления в глобальных западных СМИ разоблачительных материалов о реальном предназначении пещер террористов в Идлибе», – добавил он.

Напомним, 26 сентября представитель сирийской армии полковник Абу аль-Карим Шейх рассказал, что сирийские военные обнаружили в городе Хан-Шейхуне подземный укрепрайон, где организация «Белые каски» готовила провокацию, после которой военный аэродром подвергся массированному ракетному удару со стороны США.

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