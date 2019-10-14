ЕС продлил антироссийские санкции по химоружию

Евросоюз продлил на год санкции против физических и юридических лиц, которые якобы ответственны за применение или производство химического оружия. Соответствующие меры приняты и в отношении четверых россиян по делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, сообщила в пресс-служба Совета ЕС.

«Совет сегодня продлил до 16 октября 2020 года ограничительные меры ЕС в отношении применения и распространения химического оружия. Эти санкции, которые состоят из запрета на поездки в ЕС и замораживания активов для физических и юридических лиц, в настоящее время применяются к девяти лицам: пять из них связаны с сирийским режимом, а четверо причастны к нападению в Солсбери. Также в списке научно-исследовательский центр – главная организация сирийского режима по разработке химического оружия», – передает ТАСС сообщение пресс-службы Совета ЕС, заседание которого проходит в Люксембурге.

Напомним, 14 октября 2018 года стало известно, что ЕС утвердит санкции в отношении России и Сирии по химоружию.

Газета ВЗГЛЯД разбирала подоплеку введения нового санкционного механизма против России.