Осужденному за коррупцию челябинскому вице-губернатору разрешили мести улицы

Копейский городской суд в понедельник, 14 октября, заменил на принудительные работы оставшуюся половину срока в колонии строгого режима для бывшего вице-губернатора Челябинской области Николая Сандакова, осужденного за коррупцию.

Как сообщил Ura.ru адвокат экс-чиновника Константин Акулич, если решение вступит в силу, Сандаков будет заниматься принудительными работами, к каковым относится уборка улиц.

Заявление о замене наказания он подал летом, сразу после того, как отбыл половину срока. Бывший чиновник отбывает наказание в копейской колонии строгого режима.

На посту вице-губернатора Сандаков отвечал за внутреннюю политику региона. В марте 2015 года он был задержан по обвинению в мошенничестве, год провел в СИЗО. Затем ему предъявили обвинение в получении взятки, еще год он провел под домашним арестом. Осенью 2018 года Сандакова приговорили к пяти с половиной годам с отбыванием наказания в колонии строгого режима и выплате штрафа в 7 млн рублей.

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