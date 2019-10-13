Японцев напугало фиолетовое небо перед тайфуном

Японцы публикуют в социальных сетях фотографии, сделанные перед мощным тайфуном «Хагибис». На снимках небо окрасилось в цвета от ярко-розового до темно-пурпурного.

Авторы фотографий пишут, что их восхищает красота фиолетовых облаков, и признаются, что видят в этом «скрытую опасность». Некоторые отмечают, что снимки напоминают «сцены из аниме», и называют это «затишьем перед бурей».





We sincerely pray for everyone’s safety in Japan.pic.twitter.com/gzN2Hr0J85 —(@yullaineedesu) October 12, 2019

This purple sky may be beautiful, but also a harbinger to Japan's worst typhoon in 60 years.#PrayForJapan pic.twitter.com/WtXPqSZJ6n —(@_missdyra) October 13, 2019

Мощный тайфун обрушился на Японию 12 октября. В Токио скорость ветра достигала 41,5 метра в секунду – достаточно, чтобы перевернуть грузовик, повалить деревья и опоры линий электропередачи. В результате стихии погибли 33 человека.