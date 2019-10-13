Пушков прокомментировал слова Оливера Стоуна об «убийственной глупости» американцев

Сенатор Алексей Пушков назвал жестким, но даже щадящим высказывание режиссера Оливера Стоуна об «убийственной глупости» американцев в отношении России.

«Жестко, но по сути щадяще. Внешняя глупость масс скрывает интересы американских элит, которым нужны войны, нужна напряженность, нужна холодная война», – написал Пушков в своем Twitter.

Так он отреагировал на слова Стоуна, который ранее заявил, что «американцы могут быть очень глупыми в отношении других стран, а в отношении России их глупость просто убийственна».