Десять школьников на Кубани доставлены в больницу из-за разгерметизации огнетушителя

Два школьника в городе Горячий ключ в Краснодарском крае на перемене уронили порошковый огнетушитель в классе, из-за чего он разгерметизировался. В результате инцидента десять детей почувствовали себя плохо и были доставлены в больницу.

Школьники были госпитализированы для проведения обследования, их состоянию ничего не угрожает, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

Информацию подтвердили в ГУ МВД Краснодарского края, отметив, что пострадавших нет.

Ранее в Иркутской области 14 детей попали в больницу после распыления в школе газового баллончика.