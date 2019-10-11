НАСА и Маск осторожно высказались о пилотируемых полетах США в космос

Глава НАСА Джим Брайденстайн и руководитель SpaceX Илон Маск прокомментировали вероятность возобновления в 2020 году американских пилотируемых полетов в космос.

В НАСА «весьма уверены», что полеты начнутся «в первой части будущего года». Если «все пойдет по плану», то это случится «в первом квартале» 2020 года, но «часто все идет не в соответствии с планом», сказал руководитель ведомства. Брайденстайн признал, что график может быть изменен, передает РИА «Новости».

Маск заявил, что SpaceX собирается начать «регулярные пилотируемые полеты» в 2020 году, но «космос – очень трудная вещь». Глава компании заверил, что безопасность полетов является приоритетом. SpaceX обещала не «делать вид, что все хорошо», если возникнут проблемы.

Как подчеркнули США, Вашингтон не допустит, чтобы астронавтов НАСА не было на МКС. В том случае, если им не удастся перейти на собственные пилотируемые корабли по графику, американцы продолжат пользоваться российскими «Союзами».

Неделю назад глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что созданные в США новые корабли могут отправиться с экипажем на МКС в 2020 году.

При этом он считает, что НАСА будет нуждаться в полетах на российских кораблях из-за задержки испытаний корабля Space X.

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