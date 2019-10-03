НАСА продолжит нуждаться в российских кораблях

НАСА будет нуждаться в полетах на российских кораблях из-за задержки испытаний пилотируемого корабля компании Space X Crew Dragon, сообщил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин во время посещения Центра им. М.В. Хруничева.

«Скорей всего, экипажи они смогут испытать в 2020 году. Коли так, сдвижки, которые происходят... НАСА будет нуждаться в новых креслах», – передает ТАСС слова Рогозина.

Напомним, в среду замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов сообщил, что НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест на корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года.

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