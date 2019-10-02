НАСА решило купить дополнительные места на «Союзах»

НАСА ведет переговоры с Роскосмосом о закупке дополнительных мест на корабли «Союз» для доставки астронавтов на МКС после весны 2020 года, заявил первый замначальника подмосковного Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

В настоящее время последнее приобретенное НАСА место – на «Союзе МС-16», стартующем 20 марта 2020 года, которое обеспечит пребывание на МКС как минимум одного астронавта до осени того же года передает РИА «Новости».

В 2011 году вывели из эксплуатации американскую многоразовую пилотируемую систему Space Shuttle, после чего экипажи на МКС доставляют только российские «Союзы».

Напомним, в мае исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что российская и американская стороны договорились внести поправки в существующий контракт, чтобы обеспечить два дополнительных места для астронавтов НАСА на космических кораблях «Союз».

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД