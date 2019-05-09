США договорились с Россией о дополнительных местах на «Союзах»

Российская и американская стороны договорились внести поправки в существующий контракт, чтобы обеспечить два дополнительных места для астронавтов НАСА на космических кораблях «Союз», сообщил исполнительный директор Роскосмоса по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

Документы были согласованы еще до аварии при испытании двигателей американского корабля Crew Dragon. В Роскосмосе сообщили, что переговоров о покупке США допмест на «Союзах» после аварии Crew Dragon не было, передает ТАСС.

Новый контракт для доставки астронавтов на МКС заключать не потребовалось, стороны ограничились «модификацией к старому контракту».

Напомним, SpaceX сообщала о нештатной ситуации, которая произошла 20 апреля. Впервые в истории американской компании испытания закончились взрывом и потерей корабля. В результате нештатной ситуации капсула корабля Crew Dragon (Dragon-2) была уничтожена.

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