Роскосмос назвал сроки полета к МКС новых американских кораблей

Созданные в США новые пилотируемые космические корабли могут отправиться с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«По данным НАСА, с которым мы вели переговоры на Байконуре, они надеются решить свои проблемы, и Boeing, и компания Space X, до конца текущего года. Соответственно, в следующем году полетит экипаж. Желаем им успеха!», – передает ТАСС слова Рогозина.

По его словам, если американские компании запустят к МКС свои корабли, то для Роскосмоса потребуется меньшее число кораблей для доставки российских экипажей на МКС.

«Но в последующие годы это количество кораблей снова вырастет, потому что пойдут туристы, с которыми у нас уже есть контракты, пойдут другие страны. Европейское космическое агентство обсуждает с нами заключение прямого соглашения по доставке своих астронавтов. Поэтому нам нужно там не более двух кораблей в год для решения наших задач, но как только пойдут другие желающие, нам придется нарастить производство», – уточнил глава Роскосмоса.

Рогозин добавил также, что Роскосмос планирует расширить финансирование российской космической отрасли.

«Мы планируем расширить финансирование отрасли за счет тех заказов, которые идут по линии самого Роскосмоса. Во-первых, речь идет о расширении программы космических исследований. Во-вторых, расширяется программа диверсификации», – сказал Рогозин.

При этом глава Роскосмоса не стал уточнять, о каких именно программах космических исследований идет речь.

«Отрасль растет довольно-таки серьезными темпами. У нас ничего не сокращается», – подчеркнул Рогозин.

Говоря о будущих коммерческих проектах, наиболее перспективным он назвал создание новой линейки ракет-носителей.

«Сейчас мы выходим на единый универсальный ракетный модуль для ракет всех классов, переходим к системе «лего» – сборка ракеты из нескольких универсальных модулей. Это одно семейство двигателей на базе самого мощного жидкостного двигателя в мире РД-171МВ, его половинка – это РД-180, его четвертинка – это РД-191», – сказал Рогозин, отметив, что эти три типа двигателей имеют технологическую взаимозависимость на 70%, что удобно при их производстве.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что США намерены с 2020 года регулярно отправлять людей в космос на собственных кораблях.

Напомним, как сообщалось ранее в понедельник Роскосмосу пришлось сократить число пилотируемых запусков из-за кораблей США.

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