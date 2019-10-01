Роскосмос назвал сроки полета к МКС новых американских кораблей

Взгляд
1 октября, вторник  |  Последнее обновление — 14:12  |  vz.ru
Разделы

Российскую авиацию выманивают из-за границы

Налоговые льготы облегчат жизнь российскому авиапрому Фото: Roosevelt Cassio/Reuters
Президент подписал закон, который облегчает налоговое бремя, с одной стороны, российским авиакомпаниям, а с другой – российской авиационной промышленности. Речь идет об обнулении НДС при ввозе импортных самолетов, а также двигателей и комплектующих для них. Эксперты считают принятые меры поддержки правильными, но отмечают: не все цели, заложенные при принятии этого решения, будут легко достигнуты. Подробности...
Перейти а раздел…

«Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

Юрий Мешков стал провозвестником «крымской весны» еще за 20 лет до ее приходаФото: Дмитрий Телеоров/Фотохроника ТАСС
В Москве умер первый и последний президент Крыма Юрий Мешков. На выборах 1994 года он победил с результатом в 73 процента. Его главным предвыборным лозунгом была независимость от Киева и вхождение в рублевое пространство, что подразумевало переход под юрисдикцию Москвы. Однако вернуть Крым России тогда не получилось из-за раскола в Симферополе, чем и воспользовался Киев. Подробности...
Перейти а раздел…

Российские ВВС вооружат стаями летающих роботов

В тандеме истребителя и БПЛА решается главная задача – безопасность человекаФото: Минобороны РФ/ТАСС
Истребитель Су-57 и беспилотник С-70 оказались вместе в небе и выполнили учебно-боевые задачи по преодолению систем ПВО и безопасному заходу в зону «противника». Теперь официально можно говорить о том, что Россия получила новую интеллектуальную боевую систему, в которой задействованы человек и летающие роботы. Но это еще не все плюсы от подобного тандема. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

Украинские гей-парады выглядят не так радужно, как хотелось бы некоторымФото: Gleb Garanich/Reuters
Украина, как выясняется, похожа на Россию в показательном случае – отношении к гомосексуалистам. Примером тому стало недавнее избиение на Украине одного из ЛГБТ-активистов, бывшего ветерана так называемой АТО. Почему показательная ориентация на «европейские ценности» на Украине не работает и в чем положение российских гомосексуалистов выгоднее? Подробности...
Перейти а раздел…

Нападение насильника на врача вызвало важные вопросы

Российские медики действительно недостаточно защищены, особенно врачи скорой помощиФото: Алексей Сухоруков/РИА Новости
В интернете появилась петиция с требованием наказать максимально строго мужчину, изнасиловавшего молодую девушку – врача поликлиники, которая направлялась к пациенту в Саратове. По факту преступления возбуждено уголовное дело, подозреваемый задержан. Однако этот случай нападения далеко не единственный в России. Как защитить врачей от насилия? Подробности...
Перейти а раздел…

Как ООН борется с правами человека

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
Вернулся из Женевы, где принимал участие в 42-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ ООН). Главный вывод: и в ООН в целом, и в Совете по правам человека в частности, всем наплевать на то, что реально происходит в мире. Подробности...

Интеллигенция – это собрание негодующих праведников

Сергей Худиев, публицист, богослов
ЧК, ГУЛАГ и все ужасы ХХ века – это не про отвратительную Россию. Это про ту отвратительную субкультуру, в которой зрела и вызрела революция со всеми ее плодами. Про ту субкультуру, которая пытается вести нас в бой и сейчас. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

Главные инновации создаются в авторитарных структурах

Игорь Ашманов, управляющий партнер «Ашманов и партнеры»
Глава Сбербанка Герман Греф считает, что все страны мира в данный момент стоят на пороге первой революции государственного управления. Но на самом деле никаких революций не надо – все неплохо работает и без них. Подробности...
Обсуждение: 45 комментариев
    Перейти а раздел…

    Что стало со стадионами ЧМ-2018

    Главным соперником Трампа станет женщина

    Огонь по курильщикам

      Перейти а раздел…

      Илон Маск показал корабль для полетов на Луну и Марс

      Основатель SpaceX Илон Маск презентовал новый космический корабль Starship, который предназначен для многократных запусков и перелетов в пределах Солнечной системы с экипажем на борту. Презентация состоялась на космической стартовой площадке в американском штате Техас
      Подробности...
      Обсуждение: 12 комментариев

      Умер Марк Захаров

      Умер выдающийся режиссер Марк Захаров. Он был автором незабываемых и всеми любимых фильмов «Обыкновенное чудо», «Тот самый Мюнхгаузен» и «Формула любви». Не многие помнят, что Захаров автор популярных юмористических рассказов
      Подробности...

      Умер экс-президент Франции Жак Ширак

      Ширак легко находил общий язык с любыми лидерами. Одна из самых запоминающихся встреч у него произошла с Владимиром Путиным на рыбалке
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Вегенсы»: Чипсы с пользой для здоровья

        «Счастливая мама»: Клуб, где мамам будет хорошо

        «MoonBike»: Велосипеды, в которые можно влюбиться

          Перейти а раздел…
          Одобряете ли вы запрет курения на балконах?
          • Да (я курильщик)

          • Да (я некурящий)

          • Нет (я курильщик)

          • Нет (я некурящий)

          Нужно ли разрешить в России полигамные браки?
          • Нужен только моногамный брак

          • Нужен институт многоженства

          • Нужен институт многомужества

          • Нужны обе формы полигамных браков

          • Институт брака устарел

          Как вы относитесь к экоактивизму Греты Тунберг?
          • Поддерживаю

          • Не согласен с высказываемыми ею целями

          • Не нравится личность Греты Тунберг

          • Осуждаю использование детей в общественно-политическом активизме

            Перейти а раздел…

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария

            Российские шоферы рискуют оказаться зажатыми в тиски между ГИБДД и местными властями

            Российским водителям готовят ряд жестких мер

            Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
            Обсуждение: 118 комментариев

            Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода

            Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

            Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
            Обсуждение: 12 комментариев
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Раненный в Москве полковник СК умер в реанимации
              Кремль прокомментировал конфликт в онкоцентре БлохинаНа Украине опубликовали «недопустимый» вариант «формулы Штайнмайера»Спасший более 80 человек хранитель взлетной полосы в Ижме вышел на пенсиюShell выступила против санкций США по «Северному потоку – 2»
              Россияне стали массово жаловаться на «ДТП-фантомы»Санкции США лишили «Ямал СПГ» трети ледового флотаСтраны Ближнего Востока купили новейшие российские РЛСБританские СМИ узнали о резком падении потребления алкоголя в России
              Роскосмосу пришлось сократить число пилотируемых запусков из-за кораблей СШАИндия поставила США на место в вопросе закупки С-400«Мисс Украина-2019» объяснила отказ от интервью на украинскомГрузия представила список граждан, ждущих от России 10 млн евро

              Главная тема


              Почему на «европейской Украине» бьют гомосексуалистов

              ударный потенциал


              Эксперт предположил назначение подвесного контейнера Су-57

              «досталась от Советского Союза»


              Украина объявила об уничтожении железнодорожной инфраструктуры

              шведская экоактивистка


              Соловьев высмеял приглашение Греты Тунберг в Госдуму

              Видео

              70-летие КНР


              Главным врагом России и Китая являются не США

              независимость от Киева


              «Крымскую весну» 90-х погубили политические дрязги

              СПГ-проекты


              Россия забирает у США японский рынок газа

              Налоговые льготы


              Российскую авиацию выманивают из-за границы

              викторина


              Что вы знаете о русской водке?

              Борьба за умы


              Игорь Мальцев: Руководить «климатической экономикой» не пустят кухаркиных детей

              Устойчивый треугольник


              Дмитрий Дробницкий: Планете нужны новые полицейские

              Реформа управления


              Игорь Ашманов: Главные инновации создаются в авторитарных структурах

              на ваш взгляд


              Одобряете ли вы запрет курения на балконах?

              Роскосмос назвал сроки полета к МКС новых американских кораблей

              1 октября 2019, 13:49

              Текст: Дмитрий Зубарев

              Версия для печати

              Созданные в США новые пилотируемые космические корабли могут отправиться с экипажем на Международную космическую станцию (МКС) в 2020 году, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

              «По данным НАСА, с которым мы вели переговоры на Байконуре, они надеются решить свои проблемы, и Boeing, и компания Space X, до конца текущего года. Соответственно, в следующем году полетит экипаж. Желаем им успеха!», – передает ТАСС слова Рогозина.

              По его словам, если американские компании запустят к МКС свои корабли, то для Роскосмоса потребуется меньшее число кораблей для доставки российских экипажей на МКС.

              «Но в последующие годы это количество кораблей снова вырастет, потому что пойдут туристы, с которыми у нас уже есть контракты, пойдут другие страны. Европейское космическое агентство обсуждает с нами заключение прямого соглашения по доставке своих астронавтов. Поэтому нам нужно там не более двух кораблей в год для решения наших задач, но как только пойдут другие желающие, нам придется нарастить производство», – уточнил глава Роскосмоса.

              Рогозин добавил также, что Роскосмос планирует расширить финансирование российской космической отрасли.

              «Мы планируем расширить финансирование отрасли за счет тех заказов, которые идут по линии самого Роскосмоса. Во-первых, речь идет о расширении программы космических исследований. Во-вторых, расширяется программа диверсификации», – сказал Рогозин.

              При этом глава Роскосмоса не стал уточнять, о каких именно программах космических исследований идет речь.

              «Отрасль растет довольно-таки серьезными темпами. У нас ничего не сокращается», – подчеркнул Рогозин.

              Говоря о будущих коммерческих проектах, наиболее перспективным он назвал создание новой линейки ракет-носителей.

              «Сейчас мы выходим на единый универсальный ракетный модуль для ракет всех классов, переходим к системе «лего» – сборка ракеты из нескольких универсальных модулей. Это одно семейство двигателей на базе самого мощного жидкостного двигателя в мире РД-171МВ, его половинка – это РД-180, его четвертинка – это РД-191», – сказал Рогозин, отметив, что эти три типа двигателей имеют технологическую взаимозависимость на 70%, что удобно при их производстве.

              Ранее источник в ракетно-космической отрасли сообщал, что США намерены с 2020 года регулярно отправлять людей в космос на собственных кораблях.

              Напомним, как сообщалось ранее в понедельник Роскосмосу пришлось сократить число пилотируемых запусков из-за кораблей США.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............