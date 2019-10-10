Украинский музыкант пожелал бойцам ВСУ умереть

Музыкант Харьковского академического театра музыкальной комедии Петр Мальцев пожелал смерти солдатам ВСУ.

«Когда ж вас всех там перебьют-то, воины хреновы, и мы заживем мирно.. Стреляете по своим городам и называете это «перемогой»? Да объявите уже войну, нападите на ненавистную Россию. Не торгуйте с ней, как ваш босс Петя (бывший президент Украины Петр Порошенко). Кого вы хотите победить? Почему вашего патриотизма хватает лишь на то, чтобы загнать стариков в подвалы», – приводит высказывание Мальцева в соцсетях УНИАН.

В Харьковском академическом театре музыкальной комедии сообщили, что Мальцев действительно является их работником. Директор учреждения Игорь Коваль заявил, что высказывание музыканта – его личное мнение.

«Мы с ним сегодня говорили во время репетиции, я спросил: «Что ты такое пишешь? Зачем ты оскорбляешь воинов?» Он говорит, что это его мнение, и это не призыв к сепаратизму», – добавил Коваль.

Директор отметил, что Мальцева лишат премий и поощрений, а театр поддерживает суверенитет страны.

В июле украинский боксер Александр Гвоздик в интервью заявил, что украинцы стали врагами с русскими, потому что экс-президенту страны Петру Порошенко «нужна была дымовая завеса, чтобы спокойно грабить страну».

В апреле украинский боксер Александр Усик призвал соотечественников не поддаваться влиянию украинского телевидения, которое их зомбирует.