Трамп обиделся на курдов за отказ помочь США во время высадки в Нормандии

Американский президент Дональд Трамп объяснил отказ защищать курдов от турецкого вторжения в Сирию тем, что они не помогли США во время Второй мировой войны в ходе высадки в Нормандии в 1944 году.

Видео разместил в своем Twitter портал Yahoo News.

На вопрос журналиста о том, поддерживает ли Трамп курдов, против которых Турция начала в Сирии операцию, президент напомнил, что курды не помогли американцам во время Второй мировой войны.

При этом корреспондент отметил, что курды помогли США победить «Исламское государство*» (ИГ*, запрещено в России). Он также добавил, что американской стороне будет сложно «строить союзы», допустив наступление турецких военных в Сирии.

В свою очередь издание Daily Beast отмечает, что президент США сослался на колонку на консервативном сайте Townhall. Автор данного текста отметил, что «курды не пришли к нам на помощь в Нормандии», передает РИА «Новости».

При этом, по словам колумниста, они не оказали поддержку американцам и во время Корейской и Вьетнамской войн, а также в ходе военной кампании в Афганистане.

Ранее стало известно, что турецкие войска начали штурм города Рас-эль-Айн и вошли в сирийский город Телль-Абъяд.

Накануне президент Турции Реджеп Эрдоган официально объявил о начале операции «Источник мира» в Сирии. После этого ВС Турции нанесли удары по 181 объекту в Сирии. Курды в свою очередь обвинили Турцию в нанесении авиаудара по тюрьме с террористами.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал вторжение Турции в Сирию, пообещав «разрушить» турецкую экономику за нападение на сирийских курдов. Он также сообщил об эвакуации «самых опасных» боевиков ИГ* из Сирии.

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