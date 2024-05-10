«Бессмертный полк» прошел в России в новых форматах

С 1 мая по всей стране открывали «Стены памяти» – на предприятиях и в МФЦ, в колледжах и университетах, в больших городах и крохотных поселках, куда приходили дети, внуки и правнуки победителей с их портретами в руках и на футболках, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Практически весь городской служебный и общественный транспорт был украшен портретами участников Великой Отечественной войны и специальной военной операции.

Массово проводились авто и мотопробеги – в Астрахани в День Победы в автопробеге Бессмертного полка, организованном региональным отделением Движения совместно с участниками СВО, приняло участие более 100 машин, украшенных портретами своих героев и флагами Бессмертного полка России.

Огромным успехом пользовались такие форматы акции, как «Бессмертный полк в школе и детских садах», пользователи соцсетей массово меняли привычные аватарки на фотографии героев своей семьи, «Галереи памяти» помогали еще раз почтить подвиги героев-земляков, от нескольких десятков до 4-х тысяч, как на «Мозаике судеб» в Махачкале – панно, созданном из фотографий солдат героев Победы, фронтовиков, тружеников тыла, жителей блокадного Ленинграда и детей войны. Арт-объект представляет собой картину водружения Абдулхакимом Исмаиловым Знамени Победы над Рейхстагом, и символ «Z», составленный из фотографий жителей республики – участников специальной военной операции, погибших при исполнении служебного долга.

В Перми и Омске в День Победы стартовал «Бессмертный полк на водном транспорте». «Это настоящий парад победителей, потому что на бортах люди поднимают портреты своих фронтовиков», – отметила руководитель исполкома Бессмертного полка России в Омской области Анастасия Ерахтина.

Еще один формат – «Бессмертный полк в воздухе» в Ханты-Мансийском автономном округе привлек 6 самолетов «Як» и один Су-31, на бортах которых было размещено около десяти тысяч портретов участников Великой Отечественной войны, в том числе летчиков-героев.

И, конечно же, новый формат памяти – «Бессмертный полк на передовой». Сотни бойцов прямо с фронта, из зоны проведения специальной военной операции вспомнили своих дедов и прадедов, дело которых по окончательному уничтожению нацизма они продолжают, и передали приветы своим родным и близких, которые ждут их дома.

«Большое количество форматов, которые были предложены для участия в Бессмертном полку, а также период их проведения с 1 мая позволили провести этот праздник по-настоящему масштабно, – уверена руководитель Исполкома Бессмертного полка России Наталья Шадрина. – Участие в Бессмертном полку для каждого из нас стало возможностью почтить память своего героя. Даже тем, кого мы видели только на фотографии и лишь слышали от родителей рассказы о них, мы безгранично благодарны за ту цену, которую они отдали ради нашей общей Победы».

Международный Бессмертный полк в тех или иных форматах в этом году прошел более чем в 70-ти странах мира – от Австралии и Вьетнама до Панамы и Аргентины, от Кении и Уганды до Испании и Германии, еще раз показав, что Бессмертный полк – событие общемирового масштаба.

В рамках праздничных мероприятий, организованных Бессмертным полком России и Музеем Г.О.Р.А., на главной сцене 9 мая состоялась премьера спектакля «Дорога на Берлин» в интерпретации режиссера Ксении Сафи. Показ посвятили памяти автора спектакля – российской актрисы и театрального режиссера Полины Меньших, которая погибла в ноябре 2023 года во время выступления в зоне специальной военной операции на Донбассе.

Постановка повествует о переживаниях, пройденных ветеранами в годы Великой Отечественной войны. Воспоминания участников тех событий оживали перед зрителями, показывая неизмеримые мужество и стойкость всего народа в те страшные годы.

