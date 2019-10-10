Журнал для евродепутатов оказался наполовину заполнен контентом RT

Новостной журнал «EP Today», который использует символику Европарламента и позиционирует себя как издание для евродепутатов, почти на половину состоит из статей сайта Russia Today, заявила оперативная рабочая группа ЕС по борьбе с дезинформацией.

Отмечается, что самопровозглашенный новостной журнал Европарламента почти не производит собственного контента, а половину своих статей копирует прямо с сайта RT, передает ИноТВ со ссылкой на Guardian. В отчете группа пришла к выводу, что из 18 тыс. статей, опубликованных в разделе новостей с апреля 2017 года по август 2019 года, только 25 материалов написаны евродепутатами (0,14%).

«С 24 октября 2018 года 47% статей – это дословные копии с портала RT.com», – сказано в докладе.

До этого «EP Today» перепечатывал только материалы международной службы радио- и телевещания американского правительства Voice of America.

Кроме того, хотя само интернет-издание утверждает, что они работают в Брюсселе, рабочая группа установила, что четыре администратора страницы сайта в Facebook находятся в Индии. Никаких контактов, адресов на сайте не представлено. У журнала есть лишь один электронный почтовый ящик.

По данным рабочей группы, среди читателей «EP Today» фигурируют высокопоставленные европарламентарии, такие как еврокомиссар по вопросам цифровой экономики Мария Габриэль и представители европейских стран при ЕС. В Facebook у издания 145 тыс. подписчиков. Среди читателей Twitter-канала были обнаружены политические группы евроконсерваторов и еврореформистов.

В Европарламенте призвали разработать эффективные методы борьбы с российской «дезинформацией».