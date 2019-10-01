Индия попросила у США понимания по вопросам покупки С-400

Министр иностранных дел Индии Субраманиям Джайшанкар выразил надежду на то, что власти США поймут, почему для Индии важна покупка российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

«Индия приняла решение по С-400, мы обсуждали это с американским правительством. Я обоснованно уверен в силе моего убеждения. Моей надеждой будет, что люди поймут, почему для нас важна эта сделка», – сказал министр в ответ на вопрос о готовности Индии к возможным последствиям такой покупки, передает ТАСС.

Ранее Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику.

Напомним, вопрос поставок С-400 обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди во Владивостоке.

8 сентября вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Индия получит С-400 в течение 18-19 месяцев, в строгом соответствии с графиком.

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