Индия поставила США на место в вопросе закупки С-400

Глава МИД Индии Субраманиям Джайшанкар заявил, что Вашингтон не должен указывать Нью-Дели, у кого закупать или не закупать военную технику, в том числе российские зенитные ракетные системы (ЗРС) С-400.

«Мы всегда утверждали, что наши закупки, подбор поставщиков военной техники – это абсолютно суверенное право», – передает ТАСС со ссылкой на NDTV слова Джайшанкара.

«Мы бы не хотели, чтобы какое-то государство говорило нам, что покупать или не покупать у России; как и чтобы какое-то государство указывало нам, покупать или не покупать у Америки. Это наша свобода выбора, и мы думаем, что в интересах всех это признать», – отметил глава МИД Индии.

При этом Джайшанкар заявил, что Индия обсуждает с США «опасения Вашингтона» по поводу покупки С-400.

Напомним, вопрос поставок С-400 обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди во Владивостоке.

8 сентября вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что Индия получит С-400 в течение 18-19 месяцев, в строгом соответствии с графиком.

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