Названы сроки поставок С-400 Индии

Индия получит российские зенитно-ракетные комплексы С-400 в течение 18-19 месяцев, в строгом соответствии с графиком, заявил вице-премьер России Юрий Борисов.

«Проавансирован, и в строгом соответствии с графиком все будет поставлено, там, по-моему, около 18-19 месяцев», – передает слова Борисова РИА «Новости».

Напомним, вопрос поставок С-400 обсуждался на встрече президента России Владимира Путина и премьера Индии Нарендры Моди во Владивостоке.

В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству также сообщали, что Россия получила от Индии аванс по контракту на поставку С-400.