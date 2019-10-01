Глава РУСАДА счел реальной грозу отстранения России от Олимпиад

Вероятность недопуска российских спортсменов к летним Олимпийским играм 2020 года в Токио и зимней Олимпиаде 2022 в Пекине достаточно высока, рассказал гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус.

«Реальна угроза отстранения от двух олимпиад: к летней, о которой все говорят, надо прибавить зимнюю», – передает «Интерфакс» слова Гануса.

Он спрогнозировал также, что россияне могут покинуть покинут все посты в международных федерациях, Россия будет закрыта для международных соревнований, а спортсмены будут ограничены в праве выступлений.

23 сентября WADA заявило, что у России есть три недели, чтобы объяснить признаки манипуляций данными московской антидопинговой лаборатории. Позднее СМИ сообщили, что WADA начало процедуру лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) всемирному антидопинговому кодексу.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва знает, что у WADA есть вопросы в адрес России, в течение трех недель соответствующие структуры должны подготовить ответ.

Напомним, в понедельник Ганус сообщил, что эксперты WADA выразили сомнение в случайности искажений в базе данных московской лаборатории.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД