Жители Приамурья отреагировали на детскую горку из нечистот

Жильцы дома в амурском селе Чигири, рядом с которым образовалась зимняя горка из замерзших нечистот, сменят управляющую компанию, сообщили в единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Благовещенского района.

«Там как бы есть управляющая компания, но она ничего не делает, сейчас решается вопрос, будет проводиться собрание, чтобы сменить управляющую компанию. Там все откачано (септик - ред.), просто один раз была ситуация, он переполнился и потек, это все замерзло», –цитирует РИА «Новости» представителя ЕДДС.

Она добавила, что сейчас септик откачивается, решается вопрос о ликвидации «горки».

Ранее в СМИ появились фотографии, на которых изображены дети, катающиеся с горки из нечистот. Местные жители рассказывали, что под Новый год септики переполнились, и содержимое потекло по дороге к коттеджам. С образовавшейся ледяной горки стали кататься дети.

В администрации района сообщили, что до 25 декабря 2018 года откачку септиков в трех многоквартирных домах по улице Алексеевской осуществляло ООО «ЧУК», у которого был договор с УК ООО «ЭнергоЦентр-Восток». Потом «ЧУК» прекратило откачку нечистот из-за образовавшей задолженности, передает «Амур.инфо»

«В связи с неисполнением обязательств по договору управления администрация Благовещенского района направила претензию в адрес ООО «ЭнергоЦентр-Восток», а также направило обращение в прокуратуру Благовещенского района и государственную жилищную инспекцию о принятии мер по проведению процедуры аннулирования лицензии управляющей компании», – сообщили в администрации.