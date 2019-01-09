Москвичам пообещали резкое потепление

В Москве с 13 января ожидается потепление до минус 1 градуса, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«Относительно холодная погода в Москве в воскресенье сменится резким потеплением. Это связано с тем, что с выходных «дирижировать» погодой будет циклон, который перемещается к нам из Северной Атлантики», – цитирует Вильфанда ТАСС.

По его словам, в ночь на 13 января в Москве будет минус 6 – минус 11, а днем температура воздуха поднимется до минус 1 – минус 6.

Температура воздуха 14 января будет выше нормы на пять-шесть градусов. Ночью будет минус 1 – минус 6, днем около нуля.

В воскресенье в столице ожидается небольшой снег, а на следующий день возможен мокрый снег.

Ранее Гидрометцентр сообщал об аномальных морозах в Центральной России и Поволжье.