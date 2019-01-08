Гидрометцентр предупредил об аномальных морозах

Центральную Россию и Поволжье ждут аномальные морозы, сообщает Гидрометцентр.

При январской температурной норме в минус 10 – минус 12 градусов в Самарской, Ульяновской, Оренбургской областях, Башкирии температура уже опускается ниже 20 градусов, местами возможно похолодание до минус 28.

В Челябинской области – минус 25, ожидается понижение до минус 30, передает РИА «Новости».

Вокруг Самарской и Ульяновской областей теплее, но и в Татарстане, Нижегородской, Пензенской, Саратовской областях температура ниже нормы и также ожидается похолодание.

Регионы на юге Центральной России ожидает похолодание до минус 23 градусов, что тоже гораздо ниже нормы.