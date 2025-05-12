Европейские политики ведут себя так, как будто у России есть хоть какие-то основания их слушать. Европейские государства серьезно отстали от остального мира, и даже в случае восстановления отношений перед Россией встанет вопрос: что полезного для себя можно получить от Европы?8 комментариев
В Общественной палате отметили 15-летие домена .РФ
В честь 15-летия домена .РФ в Общественной палате обсудили дальнейшее развитие кириллицы в интернете и подписали меморандум о поддержке русскоязычного сегмента Сети.
Торжественные мероприятия по случаю 15-летия домена .РФ прошли в Общественной палате РФ, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
На встрече представители отрасли и государства подвели итоги развития кириллической зоны и обсудили стратегию дальнейшего продвижения кириллицы в интернете.
Директор Координационного центра доменов .RU/.РФ Андрей Воробьев напомнил, что Россия первой подала заявку на национальный домен, записанный кириллицей, и за несколько месяцев обеспечила его лидерство по числу регистраций. По его словам, сегодня в зоне .РФ зарегистрировано 762 тысячи доменных имен, что делает ее абсолютным мировым лидером среди IDN-доменов.
Заместитель министра цифрового развития Александр Шойтов сообщил, что русский язык занимает шестое место в мире по объему интернет-контента, а домен .РФ опережает по популярности даже китайские IDN-аналоги. Он подчеркнул значимость кириллических доменов для информационного суверенитета России и цифровой дипломатии.
Участники мероприятия подписали меморандум о развитии поддержки интернет-адресации на русском языке. Документ закрепляет обязательства ключевых игроков отрасли по развитию кириллических доменов и других инструментов адресации на государственном языке. Подписантами выступили представители регистратур доменов, IT-компаний, вузов и организаций, отвечающих за развитие российского сегмента сети.