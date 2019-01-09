Песков заявил о недружественных проявлениях США в адрес России

Кремль «не носит розовые очки» и видит много недружественных проявлений в адрес России со стороны США, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Что касается недружественных проявлений, то их по-прежнему в Вашингтоне очень много и в Конгрессе, и в Сенате, и в Госдепе, и так далее. Мы не склонны носить розовые очки и отдаем себе отчет, что такие недружественные проявления по-прежнему, наверное, они доминируют, к сожалению», – заявил пресс-секретарь, передает РИА «Новости».

Песков также прокомментировал требование конгрессменов не снимать санкции в отношении компаний Олега Дерипаски. «Мы, на самом деле, предпочли бы быть весьма аккуратными в плане каких-либо заявлений по поводу санкций в отношении компаний Дерипаски. Там ведется кропотливая работа, и пусть она ведется дальше», – сказал Песков.

Весной Вашингтон ввел санкции в отношении компаний Олега Дерипаски, но срок, за который инвесторы США должны были избавиться от их акций постоянно продлевался. В декабре стало известно о готовности минфина США снять санкции, но американские конгрессмены выступили против.