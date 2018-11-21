Конгрессмены США призвали отложить снятие санкций с En+ и «Русала»

Председатели семи комитетов Палаты представителей Конгресса США призвали американский минфин отложить снятие санкций с En+, «Русала» и «Евросибэнерго», сообщил комитет по иностранным делам.

Члены Конгресса попросили главу минфина США Стивена Мнучина провести брифинг и ответить на вопросы конгрессменов, а до тех пор, по их мнению, отмену санкций следует отложить, передает РИА «Новости».

Напомним, весной Вашингтон ввел санкции в отношении компаний Олега Дерипаски, но срок, за который инвесторы США должны были избавиться от их акций постоянно продлевался. В декабре стало известно о готовности минфина США снять санкции.