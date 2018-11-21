Япония попросила США о поддержке в переговорах с Россией

Токио рассчитывает на поддержку Вашингтона в вопросе заключения мирного договора с Россией, заявил Кацуюки Каваи – специальный помощник по внешней политике премьер-министра Синдзо Абэ.

По его словам, такие меры станут противовесом растущему влиянию Пекина, передает РИА «Новости».

Каваи также назвал визит Абэ в Китай в октябре 2018 года «стратегическим», так как он способствовал смягчению напряженности между странами. Однако, как подчеркнул Каваи, Япония не собирается присоединяться к китайскому проекту «Один пояс – один путь».

Между тем, ранее Абэ заявил, что подписание мирного договора между Россией и Японией будет выгодно Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио.

5 января Япония заявила о наступлении решающего момента в переговорах с Россией.