Абэ посулил США выгоду от мирного договора России с Японией

Подписание мирного договора между Россией и Японией будет выгодно Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

Комментируя влияние взаимных обязательств Токио и Вашингтона на переговоры по мирному договору с Москвой, Абэ выразил мнение, что заключение мира с Россией положительно скажется на стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также «станет плюсом и для США», передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что взаимные обязательства Токио и Вашингтона являются основой гарантий международной безопасности для Японии.

По словам Абэ, решение «территориальной проблемы» (Токио отказывается признавать итоги Великой Отечественной войны, по результатам которой Южные Курилы стали частью России) «подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран».

Он также отметил, что на четырех островах живут россияне, которые не согласны с позицией Японии по Курилам.

Глава японского правительства также напомнили, что 14 января в Москве состоятся переговоры глав МИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, после чего во второй половине января сам Абэ отправится в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным.

Накануне Япония заявила о наступлении решающего момента в переговорах с Россией.