Абэ посулил США выгоду от мирного договора России с Японией

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6 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 06:21  |  vz.ru
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У российской экономики появился новый приоритет

Сельское хозяйство стало одной из наиболее быстрорастущих отраслей, поставляющих свою продукцию на экспортФото: Виктор Драчев/ТАСС
В 2018 году важнейшим приоритетом российской экономики было признано наращивание экспорта, и это важнейшая перемена экономической политики последнего времени. Россия все больше продает за границу не только нефть, но и сельхозпродукцию и товары машиностроения. Благодаря чему это происходит и что может помешать реализации амбициозных планов завоевания мировых рынков? Подробности...
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Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса в урегулировании спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
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Какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех

Пол Уилан с его странностями поведения и биографией неудачника просто идеально подходит на роль одноразового курьераФото: US Marine Corps
Сразу четыре гражданства обнаружилось у задержанного в Москве по обвинению в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана. Это не единственная странность в его биографии, и уже можно предположить, какую роль для ЦРУ исполнял этот загадочный персонаж в Москве. Насколько важной он был персоной, и на кого еще стоило бы обратить внимание российской контрразведке? Подробности...
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Зачем Трамп ввел войска в Африку

Трамп устал вводить санкции против Жозефа Кабилы и решил теперь перебросить в Африку войскаФото: Kevin Lamarque, Kenny Katombe/Reuters
Президент США Дональд Трамп после недавних скептических заявлений о роли мирового жандарма для Америки внезапно отправил американский воинский контингент в Центральную Африку. Сухопутные войска и боевая авиация направлены в Габон ради защиты американских граждан в другой африканской стране - Демократической Республике Конго. Почему Америку так обеспокоила ситуация в этих государствах и чем они так важны для Вашингтона? Подробности...
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Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
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Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
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«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
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Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
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    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

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      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
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      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
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      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
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          Абэ посулил США выгоду от мирного договора России с Японией

          6 января 2019, 03:55

          Текст: Антон Никитин

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          Подписание мирного договора между Россией и Японией будет выгодно Вашингтону, у которого заключен договор о безопасности с Токио, заявил японский премьер-министр Синдзо Абэ в эфире телеканала NHK.

          Комментируя влияние взаимных обязательств Токио и Вашингтона на переговоры по мирному договору с Москвой, Абэ выразил мнение, что заключение мира с Россией положительно скажется на стабильности Азиатско-Тихоокеанского региона, а также «станет плюсом и для США», передает ТАСС.

          При этом он подчеркнул, что взаимные обязательства Токио и Вашингтона являются основой гарантий международной безопасности для Японии.

          По словам Абэ, решение «территориальной проблемы» (Токио отказывается признавать итоги Великой Отечественной войны, по результатам которой Южные Курилы стали частью России) «подразумевает достижение понимания по данному вопросу со стороны народов двух стран».

          Он также отметил, что на четырех островах живут россияне, которые не согласны с позицией Японии по Курилам.

          Глава японского правительства также напомнили, что 14 января в Москве состоятся переговоры глав МИД Японии и России Таро Коно и Сергея Лаврова, после чего во второй половине января сам Абэ отправится в Россию на встречу с президентом Владимиром Путиным.

          Накануне Япония заявила о наступлении решающего момента в переговорах с Россией.


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