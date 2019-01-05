Абэ заявил о наступлении решающего момента в переговорах с Россией о мире

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ выразил мнение, что в переговорах между Москвой и Токио по мирному договору настал решающий момент, и заявил о решимости урегулировать этот вопрос окончательно.

Глава японского правительства во время своей поездки в префектуру Ямагути пообещал вместе с президентом России Владимиром Путиным поставить окончательную точку в решении этого вопроса, передает ТАСС.

«Настал решающий момент», – приводит Киодо слова Абэ.

Накануне японский премьер поделился планами продвижения мирного договора с Россией.

Напомним, по итогам прошлой встречи с российским лидером Абэ заявил, что стороны договорились активизировать переговоры по мирному договору, опираясь на декларацию 1956 года.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, что японцы раньше времени стали считать Курилы своими.