Украинец в ходе пьяной ссоры убил гражданина России

В Кривом Роге (Днепропетровская область) мужчина в ходе пьяной ссоры убил гражданина России, нанеся ему около 60 ударов ножом, сообщает пресс-служба областного управления полиции Украины.

Инцидент, о котором стало известно во вторник, произошел в ночь с 5 на 6 января, передает РИА «Новости».

На данный момент установлено, что «вечером 5 января подозреваемый распивал спиртные напитки совместно с умершим». Между мужчинами «возник конфликт», в ходе которого украинец нанес россиянину «около 60 ударов ножом по конечностям и туловищу».

Отмечается, что подозреваемым является ранее судимый местный житель. Он задержан, возбуждено уголовное дело об умышленном убийстве.