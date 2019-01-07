Скандальный ролик молодежного ЧМ по хоккею без флага России исправили

Прощальный видеоролик молодежного чемпионата мира по хоккею с шайбой изменили после скандала с отсутствием российского флага.

Организаторы чемпионата разместили в Twitter новый ролик, посвященный завершению первенства. Теперь в нем нет ни одного флага.

Изначально в ролике были представлены флаги девяти из десяти стран-участниц, – кроме России.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2019 года выиграла сборная Финляндии, команда США стала второй, бронзу завоевала сборная России.