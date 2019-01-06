Определился победитель молодежного ЧМ по хоккею

В Ванкувере завершилась финальная игра молодежного чемпионата мира по хоккею между сборными Финляндии и США.

В финале чемпионата мира, который завершился в Канаде, молодежная сборная Финляндии по хоккею среди игроков не старше 20 лет победила команду Соединенных Штатов. Встреча, прошедшая на «Роджерс-Арене» в Ванкувере, завершилась со счетом 3:2 в пользу финской команды, передает ТАСС.

Сборная Финляндии завоевала золото молодежного чемпионата мира по хоккею в пятый раз (1987, 1998, 2014, 2016, 2019).

В составе победителей отличились Йессе Илонен, Отто Латвала и Каапо Какко. У американцев шайбы забросили Александр Хмелевски и Джош Норрис.

Ранее сборная России по хоккею завоевала бронзовые медали молодежного ЧМ-2019.

В 2020 году чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд пройдет в Чехии.