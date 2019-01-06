Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного ЧМ

Взгляд
6 января, воскресенье  |  Последнее обновление — 04:17  |  vz.ru
Разделы

У российской экономики появился новый приоритет

Сельское хозяйство стало одной из наиболее быстрорастущих отраслей, поставляющих свою продукцию на экспортФото: Виктор Драчев/ТАСС
В 2018 году важнейшим приоритетом российской экономики было признано наращивание экспорта, и это важнейшая перемена экономической политики последнего времени. Россия все больше продает за границу не только нефть, но и сельхозпродукцию и товары машиностроения. Благодаря чему это происходит и что может помешать реализации амбициозных планов завоевания мировых рынков? Подробности...
Перейти а раздел…

Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

У Владимира Путина нет ни моральной, ни юридической причины уступать Синдзо Абэ в территориальном спореФото: Kremlin Pool/Zuma/Global Look Press
В январе в Россию собирается приехать премьер-министр Японии Синдзо Абэ. Он утверждает, что на переговорах с Владимиром Путиным намерен достичь прогресса в урегулировании спора о принадлежности Курил. Взаимная декларация от 1956 года закрепила обещание СССР передать два острова в случае заключения мира с японцами. Ранее Абэ даже пообещал «не выселять русских с Курил». На что конкретно премьер может рассчитывать в Кремле? Подробности...
Перейти а раздел…

Какое задание ЦРУ выполнял пойманный в Москве американский морпех

Пол Уилан с его странностями поведения и биографией неудачника просто идеально подходит на роль одноразового курьераФото: US Marine Corps
Сразу четыре гражданства обнаружилось у задержанного в Москве по обвинению в шпионаже бывшего американского морпеха Пола Уилана. Это не единственная странность в его биографии, и уже можно предположить, какую роль для ЦРУ исполнял этот загадочный персонаж в Москве. Насколько важной он был персоной, и на кого еще стоило бы обратить внимание российской контрразведке? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Трамп ввел войска в Африку

Трамп устал вводить санкции против Жозефа Кабилы и решил теперь перебросить в Африку войскаФото: Kevin Lamarque, Kenny Katombe/Reuters
Президент США Дональд Трамп после недавних скептических заявлений о роли мирового жандарма для Америки внезапно отправил американский воинский контингент в Центральную Африку. Сухопутные войска и боевая авиация направлены в Габон ради защиты американских граждан в другой африканской стране - Демократической Республике Конго. Почему Америку так обеспокоила ситуация в этих государствах и чем они так важны для Вашингтона? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Почему мы любим и ненавидим советское кино

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Каждый год, когда оливье уже подъеден, а на работу еще не скоро, население Рунета предается любимому развлечению — обсуждает и осуждает героев старого советского кино, в праздничные дни неизменно идущего по всем телеканалам. Подробности...
Обсуждение: 61 комментарий

«Украинская автокефалия» не режет якутских оленей

Инокиня Евгения (Сеньчукова), пресс-секретарь Якутской епархии, кандидат философских наук
Если тебе говорят о необходимости автокефалии, хотя она не останавливает стрельбу, не восстанавливает производство, не дает ни хлеба, ни по большому счету зрелищ – то это про фантомы. Подробности...
Обсуждение: 55 комментариев

Государство использует китайский метод для отбора людей во власть

Олег Матвейчев, профессор НИУ-ВШЭ, член Экспертного совета ЭИСИ
Уже сегодня в России перестает доминировать геронтократия, привыкшая главенствовать в стране начиная с 80-х годов, внеся значительный вклад в гибель СССР. Подробности...
Обсуждение: 38 комментариев
    Перейти а раздел…

    Самые забавные видеоролики, посвященные символу 2019 года

    Обсуждение: 8 комментариев

    Чем уникален ракетный комплекс «Авангард»

    Обсуждение: 12 комментариев

    Как Путин исполняет желания детей

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      После взрыва газа в Магнитогорске обрушился дом

      За несколько часов до наступления Нового года в Магнитогорске произошла трагедия: взорвался газ в десятиэтажном жилом доме. Разбор завалов продолжается до сих пор. Спасателям приходится то и дело останавливать операцию из-за угрозы обрушения
      Подробности...

      Мировые столицы украсились елками

      Мировые столицы нарядились к Новому году. Крупнейшие города хвастаются своими центральными елками – самыми высокими, яркими и необычными. Например, новогодний символ Минска (на фото) практически целиком состоит из огней
      Подробности...

      Путин выполнил пять детских желаний

      Путин исполнил мечту 10-летнего Коли, страдающего от тяжелого заболевания, пригласив мальчика в Кремль. О своей мечте поздороваться с Путиным Коля рассказал на проекте «Мечтай со мной», в рамках которого добровольцы помогают исполнять желания тяжелобольных детей
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?
        • Лучше

        • Хуже

        • Таким же, как и 2018-й

        Какую сумму вы намерены потратить на новогодние подарки?
        • До 1000 рублей

        • До 5000 рублей

        • До 10000 рублей

        • Более 10000 рублей

        • Не планирую покупать подарки

        Боитесь ли вы употреблять продукты с ГМО?
        • Да

        • Нет

        • А что это такое?

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного ЧМ
          В РПЦ отреагировали на предоставление автокефалии украинской «новой церкви»Задержанный на Сайпане россиянин этапирован в СШАРоссия ответила Британии на обвинения в нарушении «правил мирового порядка»Массовая драка произошла в студенческом общежитии в Москве
          Константинополь придумал название для «новой церкви» УкраиныРаскрыты планы по перевооружению войск ПВО РоссииКурды предложили план перехода территорий под контроль ДамаскаНа Украине заявили о критическом положении в экономике
          Общину храма в Виннице выселили из-за отказа переходить в «новую церковь»Стали известны подробности предложения США по продаже ЗРК Patriot ТурцииРекордное число американцев захотели уехать из СШААршавин развелся с женой

          Главная тема


          У российской экономики появился новый приоритет

          раскол православия


          Чем обернется автокефалия для Украины

          «дождаться чего-то ужасного»


          Стало известно о многолетней подготовке властей Британии к «делу Скрипалей»

          «Ну, вот и все. Разлетелись»


          Виторган отреагировал на сообщения о разводе с Собчак

          Видео

          армия и вооружение


          В разработке российского ракетного оружия достигнут прорыв

          мирное соглашение


          Японцы раньше времени стали считать Курилы своими

          мировые кризисы


          На какие вызовы придется ответить российской экономике в новом году

          судьба соотечественников


          Как вернуть русских в Россию

          Бывший СССР


          Ради выживания Литва готова отказаться от важнейшей антироссийской меры

          Союзное государство


          Дмитрий Родионов: Москва больше не станет терпеть иждивенчество Лукашенко

          Историческая память


          Владас Повилайтис: Серп и молот, а не православный крест остановили коричневую чуму

          Война на Украине


          Виталий Лейбин: Самое главное в Донбассе – это не убивать людей

          на ваш взгляд


          Каким, по вашему мнению, будет 2019-й год?

          Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного ЧМ

          6 января 2019, 02:33

          Текст: Антон Никитин

          Версия для печати

          Молодежная сборная России по хоккею победила команду Швейцарии в матче за третье место на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Канаде.

          Встреча, прошедшая на «Роджерс-Арене» в Ванкувере, завершилась со счетом 5:2 в пользу российской команды. Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира, передает ТАСС.

          В составе победителей отличились Кирилл Слепец, Никита Шашков и Клим Костин. У сборной Швейцарии результативную игру продемонстрировали Валентин Нюсбаумер и Янник Брюшвайлер.

          В групповом турнире молодежного чемпионата мира команда Валерия Брагина одержала победы во всех четырех матчах, а в четвертьфинале разгромила словаков (8:3). Однако в полуфинальном матче российская сборная уступила команде Соединенных Штатов со счетом 1:2.

          Самым результативным игроком сборной России на турнире стал нападающий Григорий Денисенко, который набрал девять очков (4 шайбы + 5 голевых передач) в семи матчах.

          В финале молодежного чемпионата мира команда Соединенных Штатов сыграет против сборной Финляндии, встреча начнется в 04.00 мск. Финал молодежного ЧМ по хоккею впервые за 18 лет пройдет без России, Канады и Швеции.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............