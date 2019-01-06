Сборная России по хоккею завоевала бронзу молодежного ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею победила команду Швейцарии в матче за третье место на чемпионате мира среди игроков не старше 20 лет, который проходит в Канаде.

Встреча, прошедшая на «Роджерс-Арене» в Ванкувере, завершилась со счетом 5:2 в пользу российской команды. Сборная России в девятый раз завоевала бронзовые медали молодежного чемпионата мира, передает ТАСС.

В составе победителей отличились Кирилл Слепец, Никита Шашков и Клим Костин. У сборной Швейцарии результативную игру продемонстрировали Валентин Нюсбаумер и Янник Брюшвайлер.

В групповом турнире молодежного чемпионата мира команда Валерия Брагина одержала победы во всех четырех матчах, а в четвертьфинале разгромила словаков (8:3). Однако в полуфинальном матче российская сборная уступила команде Соединенных Штатов со счетом 1:2.

Самым результативным игроком сборной России на турнире стал нападающий Григорий Денисенко, который набрал девять очков (4 шайбы + 5 голевых передач) в семи матчах.

В финале молодежного чемпионата мира команда Соединенных Штатов сыграет против сборной Финляндии, встреча начнется в 04.00 мск. Финал молодежного ЧМ по хоккею впервые за 18 лет пройдет без России, Канады и Швеции.