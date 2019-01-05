Финал молодежного ЧМ по хоккею впервые за 18 лет пройдет без России, Канады и Швеции

Впервые за 18 лет финальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею состоится без участия российской, канадской и шведской команд.

В финале МЧМ по хоккею 2001 года сражались команды Финляндии и Чехии, напоминает RT.

Напомним, российские хоккеисты проиграли сборной США в полуфинале – 1:2. Хозяева турнира, сборная Канады, уступили финнам в 1/4 финале в овертайме со счетом 1:2. Шведы проиграли команде Швейцарии на той же стадии – 0:2.

В итоге за золото будут играть команды Финляндии и США, за бронзу – Россия и Швейцария.