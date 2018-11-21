Молодежная сборная России по хоккею проиграла американцам в полуфинале ЧМ

Молодежная сборная России по хоккею проиграла команде Соединенных Штатов в полуфинальном матче чемпионата мира, который прошел на «Роджерс-Арене» в Ванкувере.

Встреча завершилась со счетом 1:2 в пользу американской команды, передает ТАСС.

В составе победителей шайбы забросили Оливер Вальстрем и Александр Хмелевски. У сборной России отличился Григорий Денисенко.

Игра за третье место и финал молодежного чемпионата мира пройдут в ночь на 6 января в Ванкувере.

Сборная России поборется за бронзу с командой, проигравшей во втором полуфинале между сборными Швейцарии и Финляндии. В финале команда США сыграет против победителя второго полуфинала.

Напомним, два года назад сборная России победила шведов в матче за третье место молодежного первенства.