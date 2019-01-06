Флаг России не включили в видео по итогам молодежного ЧМ по хоккею

Флаг России, сборная которой завоевала бронзу в молодежном чемпионате мира по хоккею, не включили в видео по итогам первенства.

В 20-секундном видео с благодарственным обращением к болельщикам показаны девять флагов стран-участниц чемпионата мира, в то время как в первенстве принимали участие 10 команд.

«Вы снова сделали это. Спасибо жителям Ванкувера и Виктории, всем канадцам и всем болельщикам из других уголков мира. Вы смогли вписать этот турнир в историю», – говорится в подписи к видео в Twitter.

Fans, you’ve done it again! THANK YOU to the people of Vancouver and Victoria, Canadians across the country and supporters around the world for making the 2019 #WorldJuniors one for the history books! #REPRESENT pic.twitter.com/TDws7Q5ZwJ — #WorldJuniors (@HC_WJC) 6 января 2019 г.

Чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд 2019 года выиграла сборная Финляндии, команда США стала второй, бронзу завоевала сборная России.